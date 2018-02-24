Инсайдер раскрыл стоимость конкурентов iPhone от Samsung

СЕГОДНЯ 10:22 2018-02-24T10:22:35+03:00

Galaxy S9 и S9 Plus будут производитель выпустит по ценам 841 и 997 евро соответственно. Фото: REUTERS

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Журналист и инсайдер Эван Бласс назвал стоимость новых флагманов Samsung: Galaxy S9 и S9 Plus. Их цена на европейском рынке будет раняться 841 и 997 евро соответственно, то есть примерно 58,5 и 69,5 тысячи рублей без наценок.

"Стоит упомянуть, что прямые конверсии валют являются неточными, когда речь идет о тарифах на телефон. Например, Galaxy S8 напрямую от Samsung стоит около 800 евро, а в США - 725 долларов", - заметил Бласс в своем Twitter.

Модели имеют дисплеи 5,8 и 6,2 дюйма с разрешением 2960 × 1440 точек, 8-ядерный процессор Samsung Exynos 9810 или Qualcomm Snapdragon 845 в зависимости от региона продаж.

Главным отличием от предыдущей модели S8 производители называют обновленное аппаратное и программное обеспечение по обработке видео и фото. Например, 12-мегапиксельная камера сможет снимать 480 кадров в секунду - в замедленном режиме, так называемом slow motion. Главным отличием является расположение сканера отпечатка пальцев под пеоверхностью дисплея.

Релиз смартфонов производитель аннонсировал 25 февраля. Появление их в салонах продаж ожидается 16 марта.