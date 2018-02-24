Вооруженная пистолетом женщина врезалась в заграждение у Белого дома на автомобиле

СЕГОДНЯ 10:35 2018-02-24T10:35:11+03:00

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В заграждение Белого дома в США намеренно врезалась женщина, находящаяся за рулем автомобиля. При себе у жительницы штата Теннесси был пистолет.

Как сообщил американский телеканал Fox News, у 35-летней Джессики Форд "проблемы с психикой". Она уже неоднократно нарушала правила поведения у Белого дома, за что была задержана. Агенты Секретной службы, которые занимаются охраной президента США и первых лиц государства, уже передали женщину полиции, ей предъявлены обвинения.

Отмечается, что машина нарушительницы ехала не небольшой скорости, она не стремилась причинить вред людям. При этом, по данным телеканала, в руке у женщины был пистолет, но она не направляла его на представителей властей. При этом Форд не послушала полицейских, потребовавших положить пистолет на землю.

В прошлом году женщина пыталась перелезть ограду Белого дома, после чего ей выписали предписание не приближаться к зданию. Позже за нарушение запрета она получила 120 дней тюремного заключения.

После случившегося входы в Белый дом заблокировали на время.