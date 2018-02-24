CAS дисквалифицировал российскую бобслеистку Сергееву, обвиненную в употреблении допинга

СЕГОДНЯ 10:42 2018-02-24T10:42:43+03:00

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Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал бобслеистку Надежду Сергееву, чей допинг-тест оказался положительным. Результаты Сергеевой на Олимпийских играх в Пхенчхане суд аннулировал, сообщает пресс-служба CAS.

Сергеева согласилась с временной дисквалификацией и намерена использовать "право добиваться отмены или сокращения срока отстранения". На Играх-2018 спортсменка вместе с Анастасией Кочержовой заняла 12-е место.

Президент национальной Федерации бобслея и скелетона Александр Зубков заверил, что еще 13 февраля проба бобслеистки была чистой.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что допинг-проба Сергеевой показала применение запрещенного сердечного препарата триметазидин. Вскрывать пробу Б спортсменка отказалась, после чего сдала аккредитацию и заявила журналистам об отлете в Россию.

По словам менеджера сборной России по бобслею Сергея Журкина, если спортсмен не настаивает на изучении пробы Б, на него налагают более мягкие санкции. CAS в таком случае считает, что олимпиец осознает свою вину.