Кабмин одобрил проект транзитных железнодорожных перевозок между РФ и Монголией

СЕГОДНЯ 11:04 2018-02-24T11:04:30+03:00

Правительство одобрило соглашение о транзитных ж/д перевозках между Монголией и Россией Фото: "КП" Архив

Соглашение между двумя странами создает облегченные условия для процедур пересечения государственной границы для грузов

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Российское правительство одобрило соглашение об условиях транзитных железнодорожных перевозок грузов между Россией и Монголией.

«Цель соглашения — создание условий для перевозок железнодорожным транспортом внешнеторговых грузов по территории государств сторон в третьи страны», - говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.

В документе отмечается, что проект соглашения обеспечивает гибкую тарифную политику и конкурентоспособность тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом. Кроме того, подчеркивается, что благодаря соглашению будут созданы облегченные условия для процедур пересечения государственной границы при использовании железнодорожного транспорта.

А также планируется сбалансировать темпы роста объемов перевозок и развития инфраструктуры железнодорожного транспорта. Это позволит создать условия для беспрепятственного выхода к морю для экспортеров товаров из Монголии.