2018-02-24T11:21:21+03:00
Политика

Минтруд получил полномочия назначать выплаты в связи с рождением первого ребенка

Соответствующее постановление принято правительством России
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Кабмин уполномочил Минтруд назначать выплаты в связи с рождением первенцаКабмин уполномочил Минтруд назначать выплаты в связи с рождением первенцаФото: Кристина БРАЖНИКОВА
Изменить размер текста:

Министерство труда и социальной защиты России получило полномочия назначать ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Соответствующее постановление принято правительством РФ и опубликовано на официальном сайте кабмина.

«Закреплены новые полномочия Минтруда России по установлению порядка осуществления выплаты и обращения за ее назначением, перечня необходимых документов, а также, по согласованию с Минфином России, по разъяснению порядка единообразного применения норм Федерального закона №418-ФЗ в субъектах Федерации», — отмечается в документе.

В постановлении подчеркивается, что Роструду поручено заниматься контролем и надзором за качеством исполнения органами власти субъектов новых полномочий.

Как сообщал сайт kp.ru, в конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал принятый Государственной думой закон о ежемесячных выплатах семьям при рождении или усыновлении первого ребенка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Сети набирает популярность видео удивительного северного сияния в Норвегии
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о Российской академии наук
Чешские биатлонисты, рискуя быть наказанными, решили бойкотировать этап Кубка мира в России
ВСУ обстреляли окрестности Горловки
Правительство расширило перечень федеральных автомобильных дорог
Бывший советник Трампа дал показания против экс-главы его предвыборного штаба
«Переполняет чувство гордости»: Вяльбе прокомментировала двойной пьедестал Большунова и Ларькова
МИД РФ: подписание закона по Донбассу подтвердило нацеленность Киева на силовое решение конфликта
Россия обогнала Китай по количеству медалей на Олимпиаде-2018
МОК допустил возможность частичного снятия санкций с ОКР до конца ОИ-2018
Кабмин одобрил проект транзитных железнодорожных перевозок между РФ и Монголией
CAS дисквалифицировал российскую бобслеистку Сергееву, обвиненную в употреблении допинга
Вооруженная пистолетом женщина врезалась в заграждение у Белого дома на автомобиле
Инсайдер раскрыл стоимость конкурентов iPhone от Samsung
В крупнейшем университете Мексики произошла стрельба, погибли два человека