Минтруд получил полномочия назначать выплаты в связи с рождением первого ребенка

СЕГОДНЯ 11:21 2018-02-24T11:21:21+03:00

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Министерство труда и социальной защиты России получило полномочия назначать ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Соответствующее постановление принято правительством РФ и опубликовано на официальном сайте кабмина.

«Закреплены новые полномочия Минтруда России по установлению порядка осуществления выплаты и обращения за ее назначением, перечня необходимых документов, а также, по согласованию с Минфином России, по разъяснению порядка единообразного применения норм Федерального закона №418-ФЗ в субъектах Федерации», — отмечается в документе.

В постановлении подчеркивается, что Роструду поручено заниматься контролем и надзором за качеством исполнения органами власти субъектов новых полномочий.

Как сообщал сайт kp.ru, в конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал принятый Государственной думой закон о ежемесячных выплатах семьям при рождении или усыновлении первого ребенка.