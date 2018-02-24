Россия обогнала Китай по количеству медалей на Олимпиаде-2018

СЕГОДНЯ 11:38 2018-02-24T11:38:24+03:00

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Сборная Олимпийских атлетов из России завоевала еще две медали и встала на 15-е место в медальном зачете, перегнав Китай. Трамплином послужили выступления лыжников Александра Большунова и Андрея Ларькова. Они заняли второе и третье места соответственно на лыжном марафоне.

Всего теперь у сборной из России одна золотая, шесть серебряных и девять бронзовых медалей. У китайских атлетов так же одно «золото», шесть серебряных медалей, но только две «бронзы».

В общем зачете команда российских атлетов стоит на шестом месте с 16 медалями. На ступень выше – команда из Нидерландов с 18 наградами. Затем идут американцы с 22 медалями, немцы и канадцы, у которых по 28 наград. Наконец, лидером является сборная Норвегии, одержавшая 38 побед.

Если же смотреть по очкам, то Россия стоит на 11 месте, а лидирует по-прежнему Норвегия. В таком подсчете «золото» признают за три очка, «серебро» - за два, а «бронзу» за одно. Атлеты из России набрали 24 очка, а норвежцы - 78. На втором месте - немцы с 62 баллами, на третьем - канадцы с 58 пунктами.