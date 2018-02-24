2018-02-24T12:04:05+03:00
Спорт

«Переполняет чувство гордости»: Вяльбе прокомментировала двойной пьедестал Большунова и Ларькова

Российские лыжники на Олимпиаде в Пхенчхане завоевали серебряную и бронзовую награды
Екатерина БОЛГОВА
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Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Александр БольшуновСеребряный призер Олимпиады в Пхенчхане Александр БольшуновФото: REUTERS
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что ее переполняет чувство гордости за российских лыжников после завоеванных нашими спортсменами серебряной и бронзовой медали в мужском масс-старте на Олимпиаде в Пхенчхане.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу, 24 февраля, российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке на 50 км классическим стилем, а Андрей Ларьков финишировал третьим. Золото завоевал Ийво Нисканен из Финляндии.

"У меня вся Олимпиада – это чувство гордости за моих спортсменов, за нашу команду. Несмотря на то, что Саня (Большунов) сегодня был одной ногой на золотом пьедестале. Но мы видели, что у него сегодня, видимо, печень схватило, но он показал, что он боец", - сказала Вяльбе журналистам.

Она отметила, что Большунова и Ларькова ждет большое спортивное будущее и поздравила всю Россию с этим результатом, передает агентство «Р-Спорт».

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