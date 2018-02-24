Бывший советник Трампа дал показания против экс-главы его предвыборного штаба

СЕГОДНЯ 12:35 2018-02-24T12:35:31+03:00

По словам Ричарда Гейтса, он либо действовал в сговоре с Полом Манафортом, либо выполнял его указания

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Экс-советник президента США Дональда Трампа Ричард Гейтс выступил в суде против фигуранта так называемого «российского дела», бывшего руководителя предвыборного штаба кандидата от Республиканской партии Пола Манафорта.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на документы федерального суда округа Колумбия, Гейтс заявил, что выступал либо в сговоре с Манафортом, либо действовал по его указке. По словам экс-советника американского президента, с 2008 по 2014 год бывший глава штаба Трампа получил переводы на миллионы долларов, которые затем скрыл от налогов.

Гейтс признался в сговоре с Манафортом для лоббирования интересов Киева и украинской Партии регионов бывшего президента страны Виктора Януковича. Он отметил, что к этой деятельности также имеют отношение высокопоставленные европейские политики. Лоббисты в США планировали повлиять на отношение конгрессменов к украинским выборам и тюремному заключению главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, передает ТАССю

Как сообщал сайт kp.ru, в США несколько ведомств ведут расследование о приписываемом России вмешательстве в американские политические процессы. Москва неоднократно называла эти обвинения голословными и бездоказательными.