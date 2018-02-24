ВСУ обстреляли окрестности Горловки

СЕГОДНЯ 13:02 2018-02-24T13:02:28+03:00

За прошедшие сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня восемь раз. Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

За сутки силовики выпустили по ДНР около 160 боеприпасов

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Ночью с 23 на 24 февраля Вооруженные силы Украины обстреляли восточные окрестности Горловки в ДНР. Пострадали два дома, о жертвах пока неизвестно. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы городской администрации Иван Приходько.

«Ночью ВСУ вели интенсивный обстрел окрестностей Горловки. На восточной окраине города повреждено два дома», - передает слова Приходько сайт kp.ru.

Всего за прошедшие сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня восемь раз. По ДНР выпустили больше 160 боеприпасов. В Ленинском районе взрывы обесточили три поселка.

Вчера, 23 февраля, заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил о расстреле силовиками санитарного автомобиля. УАЗ с красным крестом подбили управляемой противотанковой ракетой. Медики везли с позиций рядом с Докучаевском раненого военнослужащего. На Украине, по словам Басурина, случай описали как уничтожение «БМП, которая якобы осуществляла разведку».