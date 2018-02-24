В Сети набирает популярность видео удивительного северного сияния в Норвегии

24 Февр. 13:31 2018-02-24T13:31:35+03:00

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Интернет-сообщество активно обсуждает северное сияние, которое сняли сотрудники норвежской обсерватории Aurora Borealis Observatory в городе Сенья. Природное явление транслировали в прямом эфире через соцсеть Facebook. Затем выбрали самые впечатляющие кадры и смонтировали короткий видеоролик.

В кадрах небо переливается сине-зелеными цветами и их оттенками. Видео набрало больше 35 млн просмотров.

Северное сияние появляется при солнечных вспышках. Пыль солнечного ветра попадает в магнитосферу Земли и получает заряд. В верхних слоях атмосферы заряженные частички вступают в реакцию с газами и начинают светиться. Все это происходит на высоте более 90 километров. Кстати, подобное явление происходит на обоих полюсах Земли. Кроме северного сияния (Aurora Borealis) существует южное (Aurora Australis).

На северное сияние можно посмотреть и с территории России. Лучшими местами для этого, как рассказывал сайт kp.ru, являются Мурманская, Архангельская области, республика Коми, Таймыр и Хибинские горы.