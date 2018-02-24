2018-02-24T13:22:59+03:00
Политика

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о Российской академии наук

В пояснительной записке отмечается, что проект федерального закона разработан с учетом проведенной реформы академического сектора наук
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В субботу, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу проект закона "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Как сообщается в пояснительной записке, документ составлен с учетом проведенной реформы академического сектора науки. Цель законопроекта - совершенствование законодательства, регламентирующего деятельность Академии.

"К целям деятельности РАН предлагается отнести прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития РФ, а также научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций", - отмечается в пояснении.

Также закон предусматривает включение в задачи РАН проведение фундаментальных научных исследований, финансируемых за счет бюджета , включая научные исследования в области оборонно-промышленного комплекса. Также в проекте прописано участие РАН в организации и обеспечении научно-просветительской деятельности.

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