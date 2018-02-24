Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о Российской академии наук
В субботу, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу проект закона "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Как сообщается в пояснительной записке, документ составлен с учетом проведенной реформы академического сектора науки. Цель законопроекта - совершенствование законодательства, регламентирующего деятельность Академии.
"К целям деятельности РАН предлагается отнести прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития РФ, а также научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций", - отмечается в пояснении.
Также закон предусматривает включение в задачи РАН проведение фундаментальных научных исследований, финансируемых за счет бюджета , включая научные исследования в области оборонно-промышленного комплекса. Также в проекте прописано участие РАН в организации и обеспечении научно-просветительской деятельности.