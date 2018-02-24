2018-02-24T13:33:45+03:00
Политика

В Госдуме считают провокацией обвинение России в попытке взорвать крейсер «Украина»

Замглавы СБУ Виктор Кононенко ранее заявил, что российские спецслужбы якобы планировали взорвать законсервированное украинское судно в 2015 году
Екатерина БОЛГОВА
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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий ШвыткинЗаместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий ШвыткинФото: Мария ЛЕНЦ
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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин назвал провокацией обвинение украинской стороной России в попытке взорвать ракетный крейсер «Украина».

Как сообщал сайт kp.ru, ранее замглавы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявил, что агенты российские спецслужбы якобы пытались взорвать крейсер «Украина», который дислоцирован в Николаеве и законсервирован 1996 года. По его словам, атака должны была пройти в День Конституции Украины в 2015 году,

«У нас нет ни агентов, ни резидентов на территории Украины. Мы считаем украинский народ братским и ни в коем случае не заинтересованы в эскалации напряженности, в отличие от украинских властей», - сказал Швыткин.

Он отметил, что подобными заявлениями Киев «пытается еще больше разжечь вражду между украинцами и россиянами». Что, по мнению депутата, может быть действием в рамках предвыборной риторики, чтобы переключить внимание украинцев с внутренних проблем на «внешнего врага», передает RT.

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