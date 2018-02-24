2018-02-24T14:24:14+03:00
В мире

Вучич заявил, что никогда не введет санкции против России

По словам сербского лидера, его страна, вступая на европейский путь развития, не намерена жертвовать своими традиционными партнерами
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Сербии Александр Вучич. Фото: Михаил Метцель/ТАССПрезидент Сербии Александр Вучич. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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В субботу, 24 февраля, президент Сербии Александр Вучич заверил, что Белград не будет вводить санкции против России. По словам политика, его страна, вставая на европейский путь развития, не собирается прерывать отношения со своими традиционными партнерами.

«Да, мы находимся на европейском пути, но мы не собираемся жертвовать нашими традиционными ценностями и традиционными отношениями. Мы не собираемся вводить санкции в отношении России, во всяком случае, пока я являюсь президентом и пока у моей партии есть большинство в парламенте», - сказал Вучич в интервью телеканалу «Россия 1».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 21 февраля, сербский лидер Александр Вучич встречался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Причем в ходе тех переговоров он также пообещал не поддерживать санкции в отношении России.

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