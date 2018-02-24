Замглавы ЦИК прокомментировал ноту протеста Украины из-за выборов в Крыму
Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев прокомментировал сообщение о ноте протеста Киева по поводу выборов президента РФ в Крыму. Он отметил, что голосование на полуострове пройдет в штатном режиме.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о вынесенной Киевом ноте протеста в адрес МИД РФ по поводу проведения выборов президента России в Крыму, сообщал сайт kp.ru.
"В данном случае для граждан России, проживающих в Крыму и Севастополе, это вопрос решенный — он решен на референдуме в 2014 году... И естественно, это право граждан голосовать Россия обеспечит, в этом даже сомневаться никому не надо", — сказал Булаев.
Он отметил, что аналогичные высказывания делались в Киеве по поводу прошедших в 2016 году выборов в Госдуму.
"Голосование состоялось, депутаты от Крыма и Севастополя успешно работают в Госдуме. Поэтому уверен, что и сейчас в Крыму и Севастополе все пройдет в штатном режиме, люди придут и проголосуют за того, за кого они считают нужным", — добавил Булаев, передает РИА Новости.