2018-02-24T14:25:13+03:00
Политика

Замглавы ЦИК прокомментировал ноту протеста Украины из-за выборов в Крыму

По словам Николая Булаева, выборы президента РФ в Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме
Екатерина БОЛГОВА
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В ЦИК заявили, что выборы президента РФ в Крыму пройдут в штатном режимеВ ЦИК заявили, что выборы президента РФ в Крыму пройдут в штатном режимеФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев прокомментировал сообщение о ноте протеста Киева по поводу выборов президента РФ в Крыму. Он отметил, что голосование на полуострове пройдет в штатном режиме.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о вынесенной Киевом ноте протеста в адрес МИД РФ по поводу проведения выборов президента России в Крыму, сообщал сайт kp.ru.

"В данном случае для граждан России, проживающих в Крыму и Севастополе, это вопрос решенный — он решен на референдуме в 2014 году... И естественно, это право граждан голосовать Россия обеспечит, в этом даже сомневаться никому не надо", — сказал Булаев.

Он отметил, что аналогичные высказывания делались в Киеве по поводу прошедших в 2016 году выборов в Госдуму.

"Голосование состоялось, депутаты от Крыма и Севастополя успешно работают в Госдуме. Поэтому уверен, что и сейчас в Крыму и Севастополе все пройдет в штатном режиме, люди придут и проголосуют за того, за кого они считают нужным", — добавил Булаев, передает РИА Новости.

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