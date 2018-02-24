Евгения Медведева выступила на исполкоме МОК

24 Февр. 14:42 2018-02-24T14:42:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Фигуристка Евгения Медведева, завоевавшая две серебряных медали на Олимпиаде в Пхенчхане, выступила на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК). На совещании обсуждалась тема восстановления Олимпийского комитета России (ОКР).

«В течение десяти минут мы с Женей Медведевой рассказывали членам исполкома о наших успехах, о том, как прошли эти Игры. Мы твердо считаем, что полностью выполнили условия от 5 декабря», — сообщил глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.

По его словам, МОК во главе с президентом Томасом Бахом тепло приветствовал российских спортсменов.

«Бах начал речь с того, что поздравил Евгению с великолепным выступлением. Почти все члены исполкома были на ее соревнованиях», — добавил Поздняков.

На пресс-конференции Медведева также заявила, что планирует остаться в большом спорте и выступить на Олимпиаде 2022 года в Пекине.