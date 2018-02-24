2018-02-24T14:53:43+03:00
Происшествия

В Индии машина протаранила группу школьников, есть погибшие

Скончались девять человек, 24 доставили в больницу
Алексей КАРЕЛИН
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В Индии потерявший управление автомобиль въехал в группу детейВ Индии потерявший управление автомобиль въехал в группу детейФото: Сергей ГАПОН
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В субботу, 24 февраля, в городе Музаффарпур штата Бихар, что на востоке Индии, автомобиль на высокой скорости протаранил группу школьников, возвращавшихся с учебы. Девять человек погибли, больше 10 получили ранения.

«Инцидент произошел, когда занятия закончились, и ученики только вышли из здания школы», - сообщил CNN местный полицейский Вивек Кумар.

По его словам, 10 человек ранены, водителя машины арестовали, начали расследование. По информации новостного агентства ANI, ранения получили 24 человека. Всех доставили в больницу и Медицинский колледж Шри Кришны.

Сведения о 24 раненных подтверждает OneIndiaHindi. Издание пишет, двое из погибших – взрослые, остальные семь – школьники от 9 до 14 лет. Взрослые переводили их через дорогу, когда потерявший управление внедорожник Mahindra Bolero наехал на них.

Водитель скрылся с места происшествия. Разгневанная толпа местных жителей бросилась на его поиски. Власти обещали выплатить компенсации родственникам погибших.

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