В Индии машина протаранила группу школьников, есть погибшие
В субботу, 24 февраля, в городе Музаффарпур штата Бихар, что на востоке Индии, автомобиль на высокой скорости протаранил группу школьников, возвращавшихся с учебы. Девять человек погибли, больше 10 получили ранения.
«Инцидент произошел, когда занятия закончились, и ученики только вышли из здания школы», - сообщил CNN местный полицейский Вивек Кумар.
По его словам, 10 человек ранены, водителя машины арестовали, начали расследование. По информации новостного агентства ANI, ранения получили 24 человека. Всех доставили в больницу и Медицинский колледж Шри Кришны.
Сведения о 24 раненных подтверждает OneIndiaHindi. Издание пишет, двое из погибших – взрослые, остальные семь – школьники от 9 до 14 лет. Взрослые переводили их через дорогу, когда потерявший управление внедорожник Mahindra Bolero наехал на них.
Водитель скрылся с места происшествия. Разгневанная толпа местных жителей бросилась на его поиски. Власти обещали выплатить компенсации родственникам погибших.