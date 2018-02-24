Решение по восстановлению Олимпийского комитета России озвучат в воскресенье

24 Февр. 15:14 2018-02-24T15:14:29+03:00

В субботу МОК не смог поставить точку в этом вопросе

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Международный Олимпийский комитет в последний день соревнований Олимпиады 2018 в Пхенчхане озвучит свое решение по вопросу восстановления в правах Олимпийского комитета нашей страны. От этого будет зависеть, смогут ли наши спортсмены пройти под своим флагом на церемонии закрытия Игр.

- Исполком МОК сегодня заслушал доклад специальной комиссии. Был обсужден доклад, который представила глава комиссии Николь Хевертц. МОК продолжит свою работу завтра, исполком соберется утром, - приводит ТАСС слова директора МОК по коммуникациям Марка Адамса.

Напомним, что из-за санкций МОК наша команда на этой Олимпиаде официально называется "Олимпийские атлеты из России". За нас выступают 168 спортсменов в различных видах спорта.