2018-02-24T15:14:29+03:00
Спорт

Решение по восстановлению Олимпийского комитета России озвучат в воскресенье

В субботу МОК не смог поставить точку в этом вопросе
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная Олимпийских атлетов из России на церемонии открытия Олимпиады.Сборная Олимпийских атлетов из России на церемонии открытия Олимпиады.Фото: REUTERS
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Международный Олимпийский комитет в последний день соревнований Олимпиады 2018 в Пхенчхане озвучит свое решение по вопросу восстановления в правах Олимпийского комитета нашей страны. От этого будет зависеть, смогут ли наши спортсмены пройти под своим флагом на церемонии закрытия Игр.

- Исполком МОК сегодня заслушал доклад специальной комиссии. Был обсужден доклад, который представила глава комиссии Николь Хевертц. МОК продолжит свою работу завтра, исполком соберется утром, - приводит ТАСС слова директора МОК по коммуникациям Марка Адамса.

Напомним, что из-за санкций МОК наша команда на этой Олимпиаде официально называется "Олимпийские атлеты из России". За нас выступают 168 спортсменов в различных видах спорта.

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