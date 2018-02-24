2018-02-24T15:23:16+03:00
Политика

Украина передаст ВМС конфискованное за посещение Крыма судно из Танзании

Погранслужба изъяла сухогруз с товаром на 40 млн рублей
Алексей КАРЕЛИН
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Фото: кадр из видео пограничной службы УкраиныФото: кадр из видео пограничной службы Украины
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Танзанийское судно Sky Moon пополнит ряды Военно-морских сил Украины. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе страны. Сухогруз изъяли у владельцев еще в марте 2017 года за то, что оно посещало крымские порты без разрешения Киева. Решение принял Малиновский районный суд Одессы.

Сухогруз задержали 30 ноября 2016 года недалеко от устья Дуная. На борту нашли 3 000 тонн технической соды стоимостью 18,5 млн гривен, или 40 млн рублей, сообщает военная прокуратура Южного региона Украины. По документам пограничники определили, что Sky Moon заходило в порты Крыма.

«Это самая крупная партия в истории украинских правоохранительных органов, которую конфисковал суд за нарушение таможенных правил. Впервые в истории Украины суд принял решение и о конфискации морского судна», - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Груз конфисковали в доход государства, а весной 2017 года и судно. Одного из основателей компании-перевозчика, гражданина Молдавии, и капитана сухогруза привлекли к уголовной ответственности за перевозку товара «в обход украинского таможенного контроля», передает сайт kp.ru.

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