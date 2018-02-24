2018-02-24T15:52:47+03:00
Политика

Сенатор Совфеда: последствия закона о реинтеграции Донбасса могут быть катастрофическими для Европы

Парламентарий Владимир Джабаров считает, что «авантюра» Порошенко навредит его режиму
Алексей КАРЕЛИН
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МИД РФ: Утвердив закон о реинтеграции Донбасса, Порошенко развязал руки "партии войны"МИД РФ: Утвердив закон о реинтеграции Донбасса, Порошенко развязал руки "партии войны"Фото: EAST NEWS
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Вступление в силу закона о реинтеграции Донбасса означает уход украинцев от Минских соглашений. Это прежде всего навредит режиму Порошенко и Европе. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Если украинцы отходят от Минских соглашений, хотя, судя по всему, они их уже не признают, то решение вопроса может быть, к сожалению, очень тяжелым, а последствия для Европы — катастрофическими», - говорит Джабаров.

По его мнению, закон о реинтеграции Донбасса в нынешнем виде означает возможность вооруженного захвата территорий ДНР и ЛНР. Сенатор отметил, что Украина уже подтянула к границе технику и подготовила к бою армию. Однако выгоду от сражений Киев вряд ли получит, считает Джабаров.

«Если господин Порошенко думает, что соберет здесь какие-то политические выгоды, то глубоко ошибается. Эта очередная авантюра на юго-востоке может закончиться для него и его режима очень печально», - сказал Джабаров в интервью RT.

Ранее в Госдуме подготовили проект постановления, в котором написали, что закон о реинтеграции Донбасса «свидетельствует о желании обезлюдить земли, на которых проживает несколько миллионов человек». В МИД РФ заявили, что подписание закона развязало руки «партии войны», передает сайт kp.ru.

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