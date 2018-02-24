Мартен Фуркад не поддержал бойкота этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени

24 Февр. 16:00 2018-02-24T16:00:31+03:00

Французский спортсмен выступил также за появление российского флага на церемонии закрытия Олимпиады в Пхенчхане

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Французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад не поддержал бойкот этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу, 24 февраля, сборная США, а затем и Чехия, объявили о бойкоте этапе Кубка мира в России, который состоится с 22 по 25 марта.

"Я считаю, что сохранение этапа Кубка мира в Тюмени - правильное решение. Я буду рад принять в нем участие", - сказал Фуркад.

Ранее он не раз заявлял, что от соревнований должны быть отстранены только спортсмены, нарушившие антидопинговые правила.

"Русские, которые обманывают, - это не вся страна. Россия является поклонником биатлона, и я думаю, что не нужно наказывать российских болельщиков за поступки некоторых спортсменов их сборных", - сказал Фуркад.

Он также выступил за появление флага России на церемонии закрытия Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, передает агентство AFP.