2018-02-24T16:00:31+03:00
Спорт

Мартен Фуркад не поддержал бойкота этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени

Французский спортсмен выступил также за появление российского флага на церемонии закрытия Олимпиады в Пхенчхане
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments37
Французский биатлонист Мартен ФуркадФранцузский биатлонист Мартен ФуркадФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад не поддержал бойкот этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу, 24 февраля, сборная США, а затем и Чехия, объявили о бойкоте этапе Кубка мира в России, который состоится с 22 по 25 марта.

"Я считаю, что сохранение этапа Кубка мира в Тюмени - правильное решение. Я буду рад принять в нем участие", - сказал Фуркад.

Ранее он не раз заявлял, что от соревнований должны быть отстранены только спортсмены, нарушившие антидопинговые правила.

"Русские, которые обманывают, - это не вся страна. Россия является поклонником биатлона, и я думаю, что не нужно наказывать российских болельщиков за поступки некоторых спортсменов их сборных", - сказал Фуркад.

Он также выступил за появление флага России на церемонии закрытия Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, передает агентство AFP.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Глава Минэкономразвития уверен, что кредитный рейтинг России будет расти
Постпред США заявила, что резолюцию СБ ООН принимали слишком долго из-за России
В ситуации с задержанным в Тунисе судном из Новороссийска разбираются российские дипломаты
СБ ООН принял резолюцию о гуманитарной паузе в Сирии
Норвегия за три года приняла более 22 тысяч беженцев из Сирии
Акробат сорвался с большой высоты во время выступления цирка Запашного
Американца задержали в Японии за убийство и расчленение девушки
Саакашвили заявил о готовности приехать на Украину для следственных действий
ДТП с автобусом в Египте: девять человек погибли, более 20 пострадали
Посольство России в Великобритании ответило на статью Бориса Джонсона о Крыме
В Египте нашли жреческий некрополь возрастом около 2,5 тысячи лет
Китай выразил протест США после введения санкций за связи с КНДР
Лавров обсудил с главой МИД Швеции вопросы сирийского урегулирования
ЕЦБ ликвидирует латвийский банк из-за коррупционного скандала
Комментатор Губерниев ответил биатлонистам, бойкотировавшим этап Кубка мира в России
Следовавшее из Новороссийска судно задержали в Тунисе
Трамп встретится с арабскими лидерами для примирения их с Катаром
Испанские СМИ обвинили фанатов «Атлетика» в организации беспорядков в Бильбао
В РПЦ осудили предложение продавать лекарства в супермаркетах
Эстонцы в знак протеста устроили в автопробег в Латвию за выпивкой