2018-02-24T16:42:04+03:00
В мире

Польские спецслужбы задержали украинского хакера

Мужчина ожидает решения об экстрадиции в США, где ему грозит до 30 лет лишения свободы
Екатерина БОЛГОВА
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В Польше задержали украинского хакераВ Польше задержали украинского хакераФото: EAST NEWS
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Гражданина Украины задержали в Польше представители Центрального следственного бюро, которые занимаются борьбой с киберпреступностью.

По данным радиостанции RMF24, 44-летнего мужчину задержали в сотрудничестве с ФБР по подозрению в распространении вредоносных программ. Сейчас он ожидает решения об экстрадиции в США, где ему грозит до 30 лет тюрьмы.

Отмечается, что украинец находился в базе данных розыска Интерпола, в связи с чем на его арест был выдан международный ордер. Центральное следственное бюро Польши получило информацию, что хакер может быть на юге страны. В результате мужчину задержали в городе Бельско-Бяла.

"Мужчина подозревается в участии в организованной преступной группе, которая занимается распространением вредоносных программ и хакерских атак.. Ущерб, нанесенный из-за такой преступной деятельности, оценивается в несколько сотен миллионов долларов", - заявили в Центральном следственном бюро Польши.

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