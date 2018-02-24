Умерла актриса Нанетт Фабрей - обладательница премий «Эмми» и «Тони»

24 Февр. 16:58 2018-02-24T17:09:53+03:00

О том, что умерла актриса Нанетт Фабрей, сообщил ее сын

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В субботу, 24 февраля, появилась информация о том, что умерла актриса Нанетт Фабрей. Как стало известно, обладательница трех премий «Эмми» и «Тони» скончалась в минувший четверг в своем доме в Лос-Анджелесе. Ей было 97 лет.

Печальную новость журналистам сообщил сын артистки. По его словам, Фабрей умерла от естественных причин в окружении членов своей семьи, сообщает телеканал ABC.

Фабрей в мюзикле "Arms and the Girl", 1950-й год.Фото: ru.wikipedia.org

СПРАВКА «КП»

Нанетт Фабрей прославилась благодаря ролям в бродвейских мюзиклах. А за игру в постановке «Любовная жизнь» она даже удостоилась премии «Тони».

Между тем в 1940-х годах актриса начала совмещать карьеру на сцене с работой на телевидении, где выступала в недавно зародившихся комедийных шоу. В результате за роль в ситкоме «Час Цезаря» она получили целых три престижных премии «Эмми».