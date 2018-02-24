2018-02-24T17:17:01+03:00
В мире

В Бельгии открыли после реставрации памятник российским и советским воинам

Монумент находится на территории Мемориала союзных сил в городе Льеже
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
В Бельгии открыли памятник российским и советским солдатамВ Бельгии открыли памятник российским и советским солдатамФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Бельгии после реставрации открыли памятник российским и советским воинам, павшим в годы Первой и Второй мировой войны. Монумент находится на территории Мемориала союзных сил в центре города Льежа. Церемония открытия состоялась 23 февраля.

«Хотел бы отдать дань памяти всем героям нашей страны и государств-союзников, которые сражались на фронте и в рядах Сопротивления, неся неисчислимые потери во имя освобождения Европы. Сегодня важно не допустить переписывания истории и возрождения нацистских идей», –– сказал посол РФ в Бельгии Александр Токовинин.

По его словам, открытие памятника олицетворяет уважение к совместному прошлому России и Бельгии и будет способствовать укреплению отношений двух стран.

Мемориал установили в 2001 году, а с октября 2017 года началась реставрация.

«Для русского сообщества в Бельгии этот памятник символизирует неразрывную связь с нашим Отечеством и нашу память и уважение к предкам-солдатам, которые отдали жизни ради нашего общего будущего», — сказал ответственный секретарь Бельгийской федерации русскоязычных организаций Сергей Петросов, передает ТАСС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Глава Минэкономразвития уверен, что кредитный рейтинг России будет расти
Постпред США заявила, что резолюцию СБ ООН принимали слишком долго из-за России
В ситуации с задержанным в Тунисе судном из Новороссийска разбираются российские дипломаты
СБ ООН принял резолюцию о гуманитарной паузе в Сирии
Норвегия за три года приняла более 22 тысяч беженцев из Сирии
Акробат сорвался с большой высоты во время выступления цирка Запашного
Американца задержали в Японии за убийство и расчленение девушки
Саакашвили заявил о готовности приехать на Украину для следственных действий
ДТП с автобусом в Египте: девять человек погибли, более 20 пострадали
Посольство России в Великобритании ответило на статью Бориса Джонсона о Крыме
В Египте нашли жреческий некрополь возрастом около 2,5 тысячи лет
Китай выразил протест США после введения санкций за связи с КНДР
Лавров обсудил с главой МИД Швеции вопросы сирийского урегулирования
ЕЦБ ликвидирует латвийский банк из-за коррупционного скандала
Комментатор Губерниев ответил биатлонистам, бойкотировавшим этап Кубка мира в России
Следовавшее из Новороссийска судно задержали в Тунисе
Трамп встретится с арабскими лидерами для примирения их с Катаром
Испанские СМИ обвинили фанатов «Атлетика» в организации беспорядков в Бильбао
В РПЦ осудили предложение продавать лекарства в супермаркетах
Эстонцы в знак протеста устроили в автопробег в Латвию за выпивкой