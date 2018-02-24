В Бельгии открыли после реставрации памятник российским и советским воинам

24 Февр. 17:16 2018-02-24T17:17:01+03:00

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В Бельгии после реставрации открыли памятник российским и советским воинам, павшим в годы Первой и Второй мировой войны. Монумент находится на территории Мемориала союзных сил в центре города Льежа. Церемония открытия состоялась 23 февраля.

«Хотел бы отдать дань памяти всем героям нашей страны и государств-союзников, которые сражались на фронте и в рядах Сопротивления, неся неисчислимые потери во имя освобождения Европы. Сегодня важно не допустить переписывания истории и возрождения нацистских идей», –– сказал посол РФ в Бельгии Александр Токовинин.

По его словам, открытие памятника олицетворяет уважение к совместному прошлому России и Бельгии и будет способствовать укреплению отношений двух стран.

Мемориал установили в 2001 году, а с октября 2017 года началась реставрация.

«Для русского сообщества в Бельгии этот памятник символизирует неразрывную связь с нашим Отечеством и нашу память и уважение к предкам-солдатам, которые отдали жизни ради нашего общего будущего», — сказал ответственный секретарь Бельгийской федерации русскоязычных организаций Сергей Петросов, передает ТАСС.