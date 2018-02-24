2018-02-24T18:01:30+03:00
Политика

Сторонники Саакашвили устроили пикет у дома генпрокурора Украины

‍Оппозиционеры требуют освободить всех политзаключенных
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил СаакашвилиЭкс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил СаакашвилиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 24 февраля, сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили устроили пикет у дома генпрокурора незалежной Юрия Луценко, расположенного в селе Стоянка под Киевом.

По последним данным, в общей сложности в акции принимают участие около 100 человек. Все они требуют, чтобы Луценко «прекратил репрессии в отношении патриотов Украины». В частности, оппозиционеры настаивают на освобождении из СИЗО главы Киевской областной организации «Рух новых сил» Севериона Дандадзе, передает ТАСС.

Причем в какой-то момент протестующие заявили, что никуда не уйдут, пока власти не освободят всех политзаключенных, после чего разбили у дома генпрокурора палаточный городок.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 18 февраля сторонники Саакашвили устроили в Киеве митинг под названием «Марш за будущее». Тогда единомышленники бывшего одесского губернатора требовали отставки президента Украины Петра Порошенко.

Еще больше материалов по теме: «Михаил Саакашвили: досье KP.RU»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Глава Минэкономразвития уверен, что кредитный рейтинг России будет расти
Постпред США заявила, что резолюцию СБ ООН принимали слишком долго из-за России
В ситуации с задержанным в Тунисе судном из Новороссийска разбираются российские дипломаты
СБ ООН принял резолюцию о гуманитарной паузе в Сирии
Норвегия за три года приняла более 22 тысяч беженцев из Сирии
Акробат сорвался с большой высоты во время выступления цирка Запашного
Американца задержали в Японии за убийство и расчленение девушки
Саакашвили заявил о готовности приехать на Украину для следственных действий
ДТП с автобусом в Египте: девять человек погибли, более 20 пострадали
Посольство России в Великобритании ответило на статью Бориса Джонсона о Крыме
В Египте нашли жреческий некрополь возрастом около 2,5 тысячи лет
Китай выразил протест США после введения санкций за связи с КНДР
Лавров обсудил с главой МИД Швеции вопросы сирийского урегулирования
ЕЦБ ликвидирует латвийский банк из-за коррупционного скандала
Комментатор Губерниев ответил биатлонистам, бойкотировавшим этап Кубка мира в России
Следовавшее из Новороссийска судно задержали в Тунисе
Трамп встретится с арабскими лидерами для примирения их с Катаром
Испанские СМИ обвинили фанатов «Атлетика» в организации беспорядков в Бильбао
В РПЦ осудили предложение продавать лекарства в супермаркетах
Эстонцы в знак протеста устроили в автопробег в Латвию за выпивкой