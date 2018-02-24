Сторонники Саакашвили устроили пикет у дома генпрокурора Украины

24 Февр. 18:01 2018-02-24T18:01:30+03:00

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В субботу, 24 февраля, сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили устроили пикет у дома генпрокурора незалежной Юрия Луценко, расположенного в селе Стоянка под Киевом.

По последним данным, в общей сложности в акции принимают участие около 100 человек. Все они требуют, чтобы Луценко «прекратил репрессии в отношении патриотов Украины». В частности, оппозиционеры настаивают на освобождении из СИЗО главы Киевской областной организации «Рух новых сил» Севериона Дандадзе, передает ТАСС.

Причем в какой-то момент протестующие заявили, что никуда не уйдут, пока власти не освободят всех политзаключенных, после чего разбили у дома генпрокурора палаточный городок.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 18 февраля сторонники Саакашвили устроили в Киеве митинг под названием «Марш за будущее». Тогда единомышленники бывшего одесского губернатора требовали отставки президента Украины Петра Порошенко.