2018-02-24T18:33:07+03:00
В мире

Эстонцы в знак протеста устроили в автопробег в Латвию за выпивкой

В последнее время в стране заметно выросли цены на алкоголь
Алексей КАРЕЛИН
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Из-за приграничной торговли алкоголем в 2017 году Эстония лишилась акцизов на 30 млн евро.Из-за приграничной торговли алкоголем в 2017 году Эстония лишилась акцизов на 30 млн евро.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Массовый автопробег в Латвию устроили эстонцы в знак протеста против акцизной политики властей. За рубежом участники автопробега планируют закупить спиртное и топливо, цены на которых значительно выросли в Эстонии за последний год. Кроме того, автомобилисты устроят митинг в латвийском городе Мазсалка.

По словам организатора акции Таави Лепика, очередное повышение цен в начале 2018 года привело к серьезным убыткам для многих жителей, а также владельцев заправок и торгующих алкоголем магазинов. Если раньше в Эстонию за дешевым спиртным приезжали даже из Финляндии, то теперь фины предпочитают закупаться в Латвии, пишут местные СМИ.

В ответ на инициативу Лепика, эстонские власти призвали население вспомнить о патриотизме и усилили антиалкогольные патрули. Из-за приграничной торговли алкоголем в 2017 году Эстония лишилась акцизов на 30 млн евро, сообщают в Налогово-таможенный департаменте страны.

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