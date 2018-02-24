Эстонцы в знак протеста устроили в автопробег в Латвию за выпивкой
Массовый автопробег в Латвию устроили эстонцы в знак протеста против акцизной политики властей. За рубежом участники автопробега планируют закупить спиртное и топливо, цены на которых значительно выросли в Эстонии за последний год. Кроме того, автомобилисты устроят митинг в латвийском городе Мазсалка.
По словам организатора акции Таави Лепика, очередное повышение цен в начале 2018 года привело к серьезным убыткам для многих жителей, а также владельцев заправок и торгующих алкоголем магазинов. Если раньше в Эстонию за дешевым спиртным приезжали даже из Финляндии, то теперь фины предпочитают закупаться в Латвии, пишут местные СМИ.
В ответ на инициативу Лепика, эстонские власти призвали население вспомнить о патриотизме и усилили антиалкогольные патрули. Из-за приграничной торговли алкоголем в 2017 году Эстония лишилась акцизов на 30 млн евро, сообщают в Налогово-таможенный департаменте страны.