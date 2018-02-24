2018-02-24T18:45:53+03:00
Общество

В РПЦ осудили предложение продавать лекарства в супермаркетах

В Московском Патриархате считают, что это может привести к непредсказуемым последствиям
Дарья ИВАШКИНА
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В РПЦ осудили предложение продавать лекарства в супермаркетахВ РПЦ осудили предложение продавать лекарства в супермаркетахФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали предложение продавать лекарства в супермаркетах. Как отметил представитель Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, если разрешить продажу медикаментов под одной крышей с продуктами питания, то это может привести к непредсказуемым последствиям.

«Лекарства должны продаваться людьми, которые имеют соответствующую лицензию и соответствующую профессиональную подготовку», - заявил архиерей в эфире телеканала «Россия-24».

При этом митрополит заметил, что пока еще нельзя с уверенностью сказать, поможет или нет продажа лекарственных препаратов в супермаркетах повысить их доступность. «Какая будет реальная польза, упадут ли цифры на эти лекарства или они поднимутся – никто еще об этом не сказал», - добавил представитель РПЦ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года Минпромторг России представил законопроект, разрешающий супермаркетам продавать безрецептурные лекарственные препараты. После этого две крупных аптечных сети - «Ригла» и «Неофарм» - объявили о том, что если инициатива министерства промышленности и торговли будет реализована, то в России могут исчезнуть около 900 аптек, половина из которых расположены в малых городах.

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