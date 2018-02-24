2018-02-24T19:04:34+03:00
Происшествия

Испанские СМИ обвинили фанатов «Атлетика» в организации беспорядков в Бильбао

По некоторым данным, именно они начали бросать дымовые шашки и различные предметы в сторону болельщиков «Спартака»
Дарья ИВАШКИНА
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Полиция во время беспорядков в испанском Бильбао перед матчем 1/16 финала Лиги ЕвропыПолиция во время беспорядков в испанском Бильбао перед матчем 1/16 финала Лиги ЕвропыФото: REUTERS
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Испанские СМИ считают, что беспорядки в испанском Бильбао перед матчем 1/16 финала Лиги Европы спровоцировали болельщики «Атлетика».

В частности, газета El Confidencial пишет, что виновниками столкновений между фанатами являются члены фан-клуб «Атлетика» Herri Norte Taldea, которые, как известно, придерживаются радикальных националистических взглядов. В профсоюзе баскских правоохранительных органов Esan придерживаются такого же мнения.

Как выяснили местные СМИ, именно левые радикальные фанаты «Атлетика» начали бросать дымовые шашки и различные предметы в сторону болельщиков московского футбольного клуба «Спартак».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 22 февраля, футбольные болельщики устроили в Бильбао беспорядки. Отмечалось, что фанаты «Спартака» и «Атлетика» дрались, бросали друг в друга бутылки и файеры. А вскоре стало известно о смерти одного из полицейских, прибывших на место происшествия: однако, как оказалось, страж порядка умер не от травм, а от сердечного приступа.

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