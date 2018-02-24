2018-02-24T19:16:20+03:00
В мире

Трамп встретится с арабскими лидерами для примирения их с Катаром

Президент США намерен обратить партнеров против Ирана
Алексей КАРЕЛИН
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Столица Катара ДохаСтолица Катара ДохаФото: REUTERS
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В марте 2018 года президент США Дональд Трамп планирует встретиться с лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы убедить их примириться с Катаром и усилить противодействие Ирану. Кроме того, главы стран обсудят как израильско-палестинские переговоры, гуманитарный кризис в Сирии, конфликт в Йемене и финансирование террористов Ираном.

Встреча Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана должна состояться в середине марта. Затем, 27 марта, президент США планирует переговорить с лидером ОАЭ Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В апреле же Трамп встретится с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, передает Axios.

Белый дом стремится объединить страны Персидского залива, чтобы сохранить целостность Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC). Так Штаты хотят усилить воздействие на Иран, которому выгодно разобщенность в GCC. Пока что арабские лидеры согласны на примирение с Катаром только при выполнении его властями ряда требований. Среди них – прекращение сотрудничества с Ираном и Турцией, закрытие телеканала Al Jazeera и сокращение связей с «Братьями-мусульманами», запрещенной в РФ террористической организацией.

5 июня 2017 года Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, ОАЭ, Йемен и Ливия разорвали дипломатические отношения с Катаром. Затем ввели экономические санкции и транспортную блокаду, составили список требований из 13 пунктов, выполнение которых отменит принятые против Катара меры. В Дохе сочли требования невыполнимыми.

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