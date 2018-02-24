Следовавшее из Новороссийска судно задержали в Тунисе
В субботу, 24 февраля, появилась информация о том, что власти Туниса задержали судно, принадлежащее турецкой компании Akdeniz Roro, которое направлялось из Новороссийска в камерунскую Дуалу.
Как уточнили журналистам в посольстве РФ, судно, о котором идет речь, 15 февраля попало в шторм и было вынуждено зайти в тунисский порт Сфакс для ремонта. «15 февраля судно попало в шторм и запросило заход в порт города Сфакс для осуществления ремонтных работ, где был начат таможенный досмотр корабля, который продолжается по настоящий момент», - сказали в диппредставительстве нашей страны ТАСС.
Также там отметили, что задержанное судно перевозило груз, предназначенный для властей Центральноафриканской республики (ЦАР). «Представитель компании-владельца груза находится в Тунисе для прояснения ситуации с судном», - добавили в российской дипмиссии.