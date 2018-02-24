Комментатор Губерниев ответил биатлонистам, бойкотировавшим этап Кубка мира в России

24 Февр. 19:43 2018-02-24T19:43:39+03:00

Ранее спортсмены из США и Чехии отказались приезжать на соревнования в Тюмень

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Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на отказ биатлонистов из США и Чехии приезжать на этап Кубка мира, который должен пройти в Тюмени с 22 по 25 марта.

Так, он обратился к бойкотировавшим соревнования спортсменам в своем Instagram. «Мои дорогие биатлонисты США и Чехии! Вы не хотите ехать в Тюмень и объявляете бойкот России? Милые мои, идите вы в ж…! С пламенным биатлонным приветом», - написал комментатор.

При этом Губерниев «отправил туда же» и шведа Себастиана Самуэльссона, который ранее поддержал решение американских и чешских биатлонистов и призвал других атлетов также присоединиться к бойкоту.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу американцы объявили бойкот этапу Кубка мира по биатлону в России: они отказались приезжать в Тюмень на финальную гонку сезона. Позднее к ним присоединились и чешские спортсмены.