ЕЦБ ликвидирует латвийский банк из-за коррупционного скандала

24 Февр. 19:48 2018-02-24T19:48:26+03:00

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) ликвидирует латвийский банк ABLV и его «дочку» в Люксембурге. ЕЦБ сообщил, что ABLV не способен исполнять обязательства перед вкладчиками.13 февраля Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN при Минфине США уличила латвийский банк в отмывании денег.

«Из-за значительного ухудшения ликвидности банк, вероятно, не сможет погасить свои долги или другие обязательства по мере наступления срока их погашения. Банк и его дочерняя компания в Люксембурге будут ликвидированы в рамках законодательства Латвии и Люксембурга соответственно», - сообщает пресс-служба ЕЦБ.

Финансовые трудности ABLV Bank испытал после объявления FinCEN и блокировке долларовых счетов. Вкладчики массово стали снимать депозиты, а банк не мог производить платежи в долларах.

Латвийский надзорный орган, Комиссия по рынкам финансов и капитала, по рекомендации ЕЦБ ввел мораторий на на дебетные операции с клиентскими счетами. Это должно было помочь банку стабилизировать ситуацию.

ABLV Bank действует с 1993 года и является третьим по величине кредитором в Латвии с представительством во многих странах СНГ. По состоянию на конец третьего квартала 2017 года банк имел депозиты в размере 2,67 млрд евро и активы на 3,63 млрд евро, сообщает ЕЦБ. В 2016-2017 годах Комиссия по рынкам финансов и капитала несколько раз обращала внимание руководства банка на участие организации в отмывании нелегальных денег.