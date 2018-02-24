2018-02-24T20:02:59+03:00
Политика

Лавров обсудил с главой МИД Швеции вопросы сирийского урегулирования

В частности, дипломаты обменялись мнениями о гуманитарной резолюции Совбеза ООН
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел России Сергей ЛавровМинистр иностранных дел России Сергей ЛавровФото: REUTERS
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В субботу, 24 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров пообщался по телефону с коллегой из Швеции Маргот Вальстрем. В ходе этого разговора, который, кстати, состоялся по инициативе Стокгольма, стороны обсудили вопросы сирийского урегулирования.

В частности, как отметили в МИД РФ, собеседники обменялись мнениями об обсуждаемой в Совете Безопасности (СБ) ООН резолюции по гуманитарной паузе в Восточной Гуте. «Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по вопросу сирийского урегулирования, в том числе в контексте дискуссий в Совете Безопасности ООН относительно принятия гуманитарной резолюции по Сирии», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел нашей страны.

Напомним, пока в СБ ООН не удалось достичь согласия по резолюцию о гуманитарной паузе в САР. Как сообщал сайт kp.ru, ранее Россия предложила поправки к проекту этого документа, чтобы тот получился «осмысленным и реалистичным».

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