Китай выразил протест США после введения санкций за связи с КНДР

24 Февр. 20:21 2018-02-24T20:22:12+03:00

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КНР выразила протест США в связи с введением американскими властями санкций против китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, «связаны с КНДР». При этом представитель МИД Поднебесной Гэн Шуан потребовал от Соединенных Штатов немедленно прекратить свою «ошибочную» санкционную политику, «чтобы не наносить ущерб двустороннему сотрудничеству».

«Китайская сторона выступает решительно против того, чтобы США на основе своего внутреннего законодательства вводили односторонние санкции в отношении китайских граждан и компаний. Мы уже сделали решительное представление американской стороне в связи с этим», - говорится в заявлении Гэн Шуана, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Также представитель МИД КНР заверил, что Пекин выполняет требования всех резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН по КНДР, а также все свои международные обязательства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 23 февраля, президент США Дональд Трамп объявил о введении «масштабного пакета» санкций против КНДР. Как выяснилось, новые ограничения коснутся 27 судоходных и транспортных компаний, а также 28 судов по всему миру.