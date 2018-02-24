2018-02-24T20:47:07+03:00
Наука

В Египте нашли жреческий некрополь возрастом около 2,5 тысячи лет

Археологи раскопали восемь погребальных камер с 40 саркофагами
Дарья ИВАШКИНА
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Часть археологических находок. Фото: с сайта египетского министерства по делам древностиЧасть археологических находок. Фото: с сайта египетского министерства по делам древности
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В субботу, 24 февраля, появилась информация о том, что неподалеку от египетского Каира археологи нашли крупный некрополь с сокровищами, возраст которого, по предварительным данным, составляет 2,5 тысячи лет. Как стало известно, во время раскопок, которые начались в ноябре 2017 года, удалось обнаружить восемь погребальных камер с 40 саркофагами внутри.

Также «добычей» специалистов стали 17 мумий в идеальной сохранности и заполненные канопы (сосуды с крышками в виде голов зверей, в которых хранили органы умерших). Кроме того, в саркофагах ученые нашли бронзовые, позолоченные и костяные украшения, маски, амулеты, глиняную посуду, а также множество погребальных статуэток.

Как отметил министр по делам древности Египта Халед аль-Аннани, в некрополе находятся захоронения разных периодов древнеегипетской истории - от позднего царства до эпохи Птолемеев, при этом все они принадлежат жрецам и чиновникам.

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