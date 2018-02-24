ДТП с автобусом в Египте: девять человек погибли, более 20 пострадали

24 Февр. 21:28 2018-02-24T21:28:07+03:00

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В субботу, 24 февраля, страшное ДТП случилось в Египте: перевозивший рабочих автобус перевернулся и загорелся неподалеку от Александрии. По предварительным данным, водитель пассажирского транспорта пытался избежать столкновения с другой машиной, но не справился с управлением.

Как выяснилось, всего в момент аварии в салоне автобуса, принадлежащего частной компании, находились 30 местных жителей. В результате девять из них погибли, а остальные получили травмы различной степени тяжести, сообщает местный новостной портал Youm7.

Отметим, подобные трагедии далеко не редкость в Египте. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в августе прошлого года смертельное ДТП случилось на дороге, соединяющей Каир с городом Бени-Суэйф. Там автобус столкнулся с пикапом, после чего оба транспортных средства упали с моста. Тогда погибли 14 человек, и еще 42 пострадали.