Саакашвили заявил о готовности приехать на Украину для следственных действий

24 Февр. 21:47 2018-02-24T21:47:10+03:00

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В субботу, 24 февраля, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили прокомментировал международно-правовое поручение, направленное Генпрокуратурой незалежной правоохранительным органам Нидерландов.

В частности, политик выразил недоумение по поводу того, что сначала его силой вывезли с Украины, а теперь просят Голландию о правовой помощи. «Либо (генпрокурор Юрий) Луценко вместе с кумом президентом (Петром Порошенко) действительно умственно ограничены, либо держат не только украинцев, но и европейцев за идиотов, либо все сразу», - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

При этом лидер «Движения новых сил» заявил о готовности лично приехать на Украину и дать следствию образцы своего голоса. «Я готов приехать на Украину и пройти все следственные действия, чтобы до конца развенчать ваше "дело"», - добавил политик.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу Украина попросила власти Нидерландов взять у Саакашвили образцы голоса, необходимые Киеву для расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего одесского губернатора.