2018-02-24T22:08:22+03:00
В мире

Американца задержали в Японии за убийство и расчленение девушки

Мужчина жестоко расправился с 27-летней девушкой после свидания
Дарья ИВАШКИНА
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Японская полиция у посольства США в ТокиоЯпонская полиция у посольства США в ТокиоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 24 февраля, стало известно о задержании гражданина США в Японии: 26-летнего мужчину заподозрили в жестоком убийстве девушки. По версии полиции, американец убил и расчленил 27-летнюю японку после свидания с ней.

Как выяснилось, 16 февраля молодые люди встретились в Осаке, после чего иностранец пригласил девушку к себе домой. Данные с камер видеонаблюдения зафиксировали, как предполагаемый убийца и его жертва заходят в жилое здание, расположенное в округе Хигасинари. Причем больше на видеозаписях японка не появлялась. Между тем молодой человек несколько раз после этого выходил и входил в здание с вместительной дорожной сумкой.

А спустя какое-то время мужчина и вовсе уехал из города и был задержан уже в соседней с Осакой префектуре Нара.

Стоит отметить, что в ходе поисков пропавшей полицейские обнаружили чемодан с отрезанной головой. Остальные части тела убитой пока не найдены, сообщает агентство Kyodo.

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