2018-02-24T22:28:17+03:00
Происшествия

Акробат сорвался с большой высоты во время выступления цирка Запашного

ЧП случилось в столице Калмыкии - Элисте [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Акробат сорвался с большой высоты во время выступления цирка ЗапашногоАкробат сорвался с большой высоты во время выступления цирка ЗапашногоФото: кадр с видео
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‍В субботу, 24 февраля, стало известно о трагедии, которая произошла в спорткомплексе «Ойрат-арена», расположенном в городе Элиста, во время выступления цирка Мстислава Запашного. Там с большой высоты сорвался воздушный акробат Антон Мартынов.

Причем зрители успели заснять момент падения. На опубликованных в сети кадрах видно, как артист падает на манеж во время трюка, который он выполнял в паре со своим братом-близнецом.

Трагедия в Цирке г Элиста.Акробат упал с троса

Известно, что после инцидента акробат был срочно доставлен в больницу. Как уточнили в администрации республики Калмыкия, в настоящее время артист находится в реанимации, передает ТАСС.

Отметим, это далеко не первый подобный случай. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в январе в сети появилось видео падения воздушной гимнастки в цирке Гомеля. Тогда артистка также сорвалась с высоты прямо на глазах у зрителей.

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