24 Февр. 23:04 2018-02-24T23:04:48+03:00

Норвегия за три года приняла более 22 тысяч беженцев из Сирии Фото: REUTERS

Речь идет только о тех переселенцах, которые уже официально получили убежище в скандинавском королевстве

Изменить размер текста: A A

В субботу, 24 февраля, Центральное бюро статистики Норвегии сообщило, сколько сирийских беженцев страна приняла за последние несколько лет. Как выяснилось, с 2014 года на территорию скандинавского королевства въехали более 22 тысяч сирийцев.

В результате, по состоянию на начало 2018 года, в стране проживало уже около 26 тысяч мигрантов из арабской республики. Между тем в 2013 году таковых было всего 3,5 тысячи.

Причем эти 26 тысяч - это только те переселенцы, которые уже официально получили убежище в Норвегии. Другими словами, статистика не учитывает просителей, все еще ожидающих решений по своим запросам.

Таким образом, выходцы из Сирии стали четвертой по численности группой мигрантов в Норвегии. В настоящее время по этому показателю они уступают лишь полякам, шведам и литовцам.

Отметим, в последние годы Европа переживает самый острый со времен Второй мировой войны миграционный кризис. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, Польша в начале этого года вообще отказалась селить на своей территории мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки.