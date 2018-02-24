2018-02-24T23:59:26+03:00
В мире

В ситуации с задержанным в Тунисе судном из Новороссийска разбираются российские дипломаты

Судно под флагом Панамы принадлежит турецкой компании, по предварительным данным, россиян на его борту нет
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Судно из Новороссийска задержали в ТунисеСудно из Новороссийска задержали в ТунисеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российское посольство в Тунисе разбирается в ситуации с задержанным властями страны судном, направлявшимся из Новороссийска в камерунскую Дуалу.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, судно принадлежит турецкой компании Akdeniz Roro, однако шло оно под флагом Панамы и перевозило груз для властей Центральноафриканской республики (ЦАР). Несколько дней назад, 15 февраля, попало в шторм, понадобился ремонт, и капитан принял решение зайти в тунисский порт Сфакс. Там начался таможенный досмотр судна, который продолжается до сих пор. Представитель компании-владельца груза уже прибыл в Тунис, чтобы прояснить ситуацию.

По данным посольства России, наших соотечественников на борту нет, все члены экипажа – иностранцы.

«Насколько я знаю, наши сотрудники ездили туда, но ситуация ещё до конца не закрылась. Занимается консульский отдел посольства», - сказал РИА Новости сотрудник российского диппредставительства в Тунисе.

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