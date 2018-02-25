Глава Минэкономразвития уверен, что кредитный рейтинг России будет расти

СЕГОДНЯ 01:03 2018-02-25T01:27:16+03:00

В ближайшие годы кредитный рейтинг России может войти в категорию «А», но сделать это будет «непросто»

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Министр экономического развития России Максим Орешкин убежден, что кредитный рейтинг нашей страны будет постепенно расти и в ближайшие годы может достичь категории «А», но для этого нужно постараться.

Он рассказал, что правительству удалось добиться экономической стабильности, что, «по нашим оценкам, позволит через несколько лет Российской Федерации выйти в категорию «А» инвестиционного рейтинга».

Об этом глава Минэкономразвития заявил в эфире телеканала «Россия 24», отметив: «Это сделать будет непросто, но, опять же, экономическая повестка шести лет должна быть нацелена в том числе и на это».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный рейтинг России с «мусорного» уровня «BB+» до нижней ступени инвестиционного «BBB-», а рейтинг в национальной валюте – с «BBB-» до «BBB». Прогноз по обоим показателям позитивный.

Глава Минфина Антон Силуанов назвал это решение «логичным и ожидаемым», а Максим Орешкин – «запоздалой реакцией» на успехи нашей экономики». Однако оба министра отметили, что рынок давно оценивает долговые обязательства России значительно выше, чем рейтинговые агентства.