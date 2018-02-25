Генсек ООН надеется, что в Сирии немедленно прекратятся боевые действия

СЕГОДНЯ 02:56 2018-02-25T03:13:42+03:00

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Генсек ООН Антониу Гутерриш рассчитывает, что все стороны конфликта в Сирии сразу выполнят все условия принятой Совбезом Всемирной организации резолюции о 30-дневном гуманитарном перемирии и немедленно прекратят огонь.

«Генеральный секретарь приветствует принятие Советом Безопасности резолюции с требованием прекращения военных действий в Сирии в течение по меньшей мере 30 дней и подчеркивает свою надежду на то, что эта резолюция будет незамедлительно выполнена», - сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По его словам, Антониу Гутерриш отметил особую важность перемирия «для обеспечения незамедлительной, безопасной, беспрепятственной и устойчивой доставки гуманитарной помощи и услуг, эвакуации тяжелобольных и раненых, а также облегчения страданий сирийского народа».

Кроме того, генсек ООН напомнил, что все стороны должны заботиться о безопасности мирных жителей, защищать людей и жизненно важные для их жизни объекты «гражданской инфраструктуры», передает ТАСС.