Сборная Норвегии по биатлону не собирается пропускать этап Кубка мира в Тюмени

СЕГОДНЯ 06:18 2018-02-25T06:35:36+03:00

Сборная Норвегии по биатлону на зимней Олимпиаде – 2018 в Пхенчхане Фото: REUTERS

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Сборная Норвегии по биатлону не собирается по примеру команд из других стран бойкотировать заключительный этап Кубка мира, который пройдет с 22 по 25 марта в российской Тюмени, сообщает агентство NRK.

«Мы всегда говорили, что не поддерживаем страны, не соответствующие кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Но мы считаем, что неправильно использовать наших спортсменов, которые лишатся возможности выступить на соревнованиях, для того, чтобы сделать политическое заявление», - заявила генеральный секретарь Норвежского союза биатлонистов Ракель Раунтун.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне сборная Соединенных Штатов объявила, что не поедет в Тюмень на соревнования, вслед за ней от поездки на финал Кубка мира отказались канадцы и чехи. Комментируя отказ американцев ехать в Россию, в МОК сказали, что подобные брйкоты – только во вред самим спортсменам.

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