2018-02-25T07:50:12+03:00
Спорт

Хоккеисты сборной России выигрывают в финале Олимпиады 1:0 у Германии после 1 периода

Счет в матче открыл защитник Вячеслав Войнов
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Вячеслав Войнов открыл счет в игре Россия - Германия.Вячеслав Войнов открыл счет в игре Россия - Германия.Фото: REUTERS
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На Олимпиаде в Пхенчхане завершился первый период финального матча хоккейного турнира Россия - Германия. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу россиян.

Первый период финального матча Россия - Германия прошел достаточно бодро. И по ходу финальной встречи у российской команды было явное преимущество, но до гола дело так и не доходило. Все решилось в финале первой двадцатиминутки. За 0,5 секунды до конца первого периода счет в матче открыл мощным броском защитник сборно России Вячеслав Войнов.

Россияне повели в финале Олимпиады со счетом 1:0, в поединке объявлен перерыв. Встреча возобновится через 15 минут.

Отметим, что в последний раз в финале Олимпиады российские хоккеисты играли в 1998 году.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию финального матча Россия - Германия.

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