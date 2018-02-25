2018-02-25T07:52:35+03:00
Общество

Роспотребнадзор призывает учитывать информацию о вспышке брюшного тифа при поездках в Пакистан

С ноября прошлого года зарегистрировано свыше 100 случаев этого заболевания
Екатерина БОЛГОВА
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Роспотребнадзор предупредил о вспышке брюшного тифа в ПакистанеРоспотребнадзор предупредил о вспышке брюшного тифа в ПакистанеФото: REUTERS
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Роспотребнадзор призывает россиян учитывать информацию о вспышке брюшного тифа при поездках в Пакистане. Ведомство сообщает об этом на своем сайте со ссылкой на представителей пакистанского университета Ага-Хан.

По сведениям университета, причиной вспышки брюшного тифа в центральном районе страны Хайдарабаде стало загрязнение воды высокоустойчивым штаммом возбудителя этого заболевания. Отмечается, что с ноября прошлого года уже зарегистрировано более 100 случаев брюшного тифа.

"Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок", - говорится в сообщении.

Напомним, брюшной тиф вызывается бактериями Salmonella typhi. Чаще всего заражение происходит из-за употребления в пищу грязной воды и фруктов. Симптомы болезни — тошнота, лихорадка, острые боли в районе живота. Заболевание может приводить к летальному исходу.

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