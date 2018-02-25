Роспотребнадзор призывает учитывать информацию о вспышке брюшного тифа при поездках в Пакистан
Роспотребнадзор призывает россиян учитывать информацию о вспышке брюшного тифа при поездках в Пакистане. Ведомство сообщает об этом на своем сайте со ссылкой на представителей пакистанского университета Ага-Хан.
По сведениям университета, причиной вспышки брюшного тифа в центральном районе страны Хайдарабаде стало загрязнение воды высокоустойчивым штаммом возбудителя этого заболевания. Отмечается, что с ноября прошлого года уже зарегистрировано более 100 случаев брюшного тифа.
"Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок", - говорится в сообщении.
Напомним, брюшной тиф вызывается бактериями Salmonella typhi. Чаще всего заражение происходит из-за употребления в пищу грязной воды и фруктов. Симптомы болезни — тошнота, лихорадка, острые боли в районе живота. Заболевание может приводить к летальному исходу.