Роспотребнадзор призывает учитывать информацию о вспышке брюшного тифа при поездках в Пакистан

СЕГОДНЯ 07:52 2018-02-25T07:52:35+03:00

С ноября прошлого года зарегистрировано свыше 100 случаев этого заболевания

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Роспотребнадзор призывает россиян учитывать информацию о вспышке брюшного тифа при поездках в Пакистане. Ведомство сообщает об этом на своем сайте со ссылкой на представителей пакистанского университета Ага-Хан.

По сведениям университета, причиной вспышки брюшного тифа в центральном районе страны Хайдарабаде стало загрязнение воды высокоустойчивым штаммом возбудителя этого заболевания. Отмечается, что с ноября прошлого года уже зарегистрировано более 100 случаев брюшного тифа.

"Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок", - говорится в сообщении.

Напомним, брюшной тиф вызывается бактериями Salmonella typhi. Чаще всего заражение происходит из-за употребления в пищу грязной воды и фруктов. Симптомы болезни — тошнота, лихорадка, острые боли в районе живота. Заболевание может приводить к летальному исходу.