Рене Фазель заявил, что восстановление Олимпийского комитета России в МОК не займет много времени

СЕГОДНЯ 08:08 2018-02-25T08:08:20+03:00

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Президент Международной федерации хоккея, член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Рене Фазель заявил, что восстановление членства Олимпийского комитета России (ОКР) не должно занять много времени.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 25 февраля, исполком МОК не стал восстанавливать членство ОКР. По словам главы международной организации, отстранение связано с двумя инцидентами с допингом на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Планируется, что восстановление членства произойдет после того, как только антидопинговые службы подтвердят отсутствие нарушений россиянами на Олимпиаде в Южной Корее.

"Большинство хотят, чтобы Россия как можно скорее вернулась в олимпийскую семью. Я готов помогать в этом смысле всем, чем смогу. Думаю, что возвращение России в олимпийскую семью не займет много времени", - сказал Фазель журналистам, передает ТАСС.