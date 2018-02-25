Рене Фазель заявил, что восстановление Олимпийского комитета России в МОК не займет много времени
Президент Международной федерации хоккея, член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Рене Фазель заявил, что восстановление членства Олимпийского комитета России (ОКР) не должно занять много времени.
Как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 25 февраля, исполком МОК не стал восстанавливать членство ОКР. По словам главы международной организации, отстранение связано с двумя инцидентами с допингом на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Планируется, что восстановление членства произойдет после того, как только антидопинговые службы подтвердят отсутствие нарушений россиянами на Олимпиаде в Южной Корее.
"Большинство хотят, чтобы Россия как можно скорее вернулась в олимпийскую семью. Я готов помогать в этом смысле всем, чем смогу. Думаю, что возвращение России в олимпийскую семью не займет много времени", - сказал Фазель журналистам, передает ТАСС.