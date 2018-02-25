Германия играет вничью 1:1 с Россией в финале хоккейного турнира Олимпиады после двух периодов

СЕГОДНЯ 08:42 2018-02-25T08:45:01+03:00

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В Пхенчхане завершился второй период финального матча хоккейного мужского турнира, в котором играют Германия и Россия. Немецкой команде, которая уступала 0-1 после первого периода, удалось сравнять счет во второй двадцатиминутке.

Если в первом периоде зрители увидели шайбу за 0.5 секунды до перерыва в исполнении нашего Вячеслава Войнова, то немецкий гол получился более "быстрым". После небольшого рикошета на 29-й минуте встречи Феликс Шютц сделал счет в финальной игре Олимпиады равным - 1:1.

Отметим, что в последний раз в финале Олимпиады российские хоккеисты играли в 1998 году. Германия ранее в полуфинале сенсационно победила Канаду 4:3, а мы же расправились с Чехией 3:0.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию финального матча Россия - Германия.