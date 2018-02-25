Основное время финального матча хоккейного турнира Олимпиады 2018 Россия - Германия завершилось вничью 3:3

СЕГОДНЯ 09:33 2018-02-25T09:36:34+03:00

Нашим хоккеистам пришлось спасать поединок в самом его конце

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Завершились три периода финального матча хоккейного мужского турнира Олимпиады 2018 Россия - Германия. Счет пока что 3-3 на табло.

В третьем периоде матча команды обменялись заброшенными шайбами. В конце на 56-й минуте Мюллер вывел Германию вперед - 3:2, но Никита Гусев за 55 секунд до конца основного времени поединка забросил третью шайбу, сделав счет равным 3:3.

В скором времени в Пхенчхане начнется овертайм.

Отметим, что в последний раз в финале Олимпиады российские хоккеисты играли в 1998 году. Германия ранее в полуфинале сенсационно победила Канаду 4:3, а мы же расправились с Чехией 3:0.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию финального матча Россия - Германия.