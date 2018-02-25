В сухой паек военнослужащих США войдет пицца с трехлетним сроком годности

25 Февр. 13:54 2018-02-25T13:54:46+03:00

Сначала солдатам предложат только пиццу пепперони, но в будущем ожидается расширение ассортимента

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В сухой паек военнослужащих США в ближайшее время включат пиццу с трехлетним сроком годности. Как пишет портал Military, сначала солдатам предложат только пицца пепперони, но в будущем ожидается расширение ассортимента.

Представитель научного центра американских войск Дэвид Ацетте рассказал, что специалисты потратили много лет, чтобы разработать состав пиццы без большого содержания консервантов, которая может долго оставаться вкусной и свежей при высокой температуре.

Представители военного командования заявили, что такое блюдо в рационе служащих будет напоминать им о доме и делать условия военной службы более подходящими. Сухие пайки с пиццей начнут выдавать уже в 2019 году.

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что планы президента США Дональда Трампа по укреплению американского военного потенциала могут сорваться из-за сокращения числа граждан, годных к военной службу, в частности, из-за ожирения.