2018-02-25T15:14:41+03:00
Москва

В Москве самым холодным днем с начала зимы стало воскресенье

Температура воздуха на главной столичной метеостанции в ночь на 25 февраля опустилась до минус 18,8 градуса
Екатерина БОЛГОВА
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25 февраля стало самым холодным днем с начала зимы в Москве25 февраля стало самым холодным днем с начала зимы в МосквеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Воскресенье, 25 февраля, в Москве стало самым морозным днем с начала зимы. Температура воздуха на главной столичной метеостанции ВДНХ опустилась до минус 18,8 градуса.

Предыдущий минимум на отметке минус 18,7 градуса был зафиксирован 23 февраля.

Температурный рекорд для 25 февраля был установлен в далеком 1893 году. Тогда температура воздуха составила минус 35,6 градусов.

Метеорологи сообщали, что в воскресенье днем потеплеет до минус 7-9 градусов. А в ночь на понедельник в Москве температура воздуха может опуститься до минус 22-24, по области местами - до минус 32 градусов, передает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.

Как сообщал сайт kp.ru, с 22 февраля Гидрометцентр объявил в столичном регионе оранжевый уровень опасности. Это связано с наступлением периода аномальных морозов, когда среднесуточная температура опускается на 7-10 градусов ниже климатической нормы.

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